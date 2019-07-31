За три дня в Пензенской области произошло 29 пожаров

В пензенском управлении МЧС предупреждают жителей области о необходимости осторожного обращения с огнем.

По данным старшего инженера отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Татьяны Шишкановой, с 28 по 30 июля в регионе произошло 29 пожаров, в том числе — сгорели три бани, шесть надворных построек, зафиксировано 13 случаев горения мусора.

Основные причины возгорания — нарушение правил эксплуатации печей, электрооборудования, неосторожное обращение с огнем. Пензенцам советуют проверять исправность устройств перед использованием, не допускать перегрузку электросетей, проверять в жилищах проводку, не оставлять без присмотра работающие газовые приборы.

По всем вопросам о требованиях пожарной безопасности можно обратиться в управление надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС по адресу: г. Пенза, ул. Большая Радищевская, 12, или по телефону 68−17−77. Телефон доверия: 68−11−12.