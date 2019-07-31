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До 1 сентября учебники поступят во все пензенские школы

31 июля в 11:41 198 просмотров

Министр образования Пензенской области Александр Воронков на брифинге 31 июля рассказал о поступлении учебников в школы.

По его словам, более 200 тыс. книг куплено, на эти цели выделялось 118 млн рублей. Приобретение закончилось, до школ дошло в настоящее время 34% учебников.

«Все 305 организаций получат учебники по графику и именно то, что заказывали. Учебники закупаются не у посредников, а у издательств. Школы заключали контракты напрямую без участия минобра, но министерство контролирует закупку, чтобы учебные линейки не менялись по прихоти школ», — сообщил Александр Воронков.

До 1 сентября во всех школах будут учебники, заверил министр.

Напомним, ранее на брифинге глава минобра рассказал, перенесут ли День знаний в этом году на 2 сентября.


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