В Пензенскую область поступят 14 новых школьных автобусов

В школы Пензенской области до 1 сентября поступят новые автобусы. Об этом во время брифинга 31 июля рассказал министр образования региона Александр Воронков.

Пензенских школьников в настоящее время возят 318 автобусов. Александр Воронков подчеркнул, что все они прошли лицензирование на обеспечение пассажирских перевозок и соответствуют всем требованиям перевоза детей. Кроме того, водители также прошли проверку. Без внимания не остались и дороги, их проверяют сотрудники ГИБДД. Планируется, что к 1 сентября все проезжие части приведут в нормативное состояние.

«Стоит отметить, что Пензенская область — одна из первых прошла лицензирование», — добавил министр.

Он рассказал, что в августе в регион поступят 14 новых школьных автобусов. Ими заменят старые транспортные средства.