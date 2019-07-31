В Пензе из-за гидравлических испытаний возможны отключения воды

Как сообщили в пресс-службе филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», сотрудники организации в Пензе провели опрессовки на 80% магистральных сетей — это около 112 километров. Все работы ведутся с опережением графика.

Узнать даты и сроки отключения горячей воды можно в своей управляющей компании. Графики размещаются на досках объявлений многоквартирных домов. Жильцам также готовы ответить на этот вопрос по телефонам: (8412)63−10−05, (8412)20−98−80.

Если вы заметили разрыв теплосети во время испытаний, предупреждают специалисты, то нужно немедленно сообщать об этом в диспетчерскую службу: (8412)20−98−80.

Напомним, в Пензе продолжают активно готовиться к отопительному сезону. Об этом рассказал мэр Виктор Кувайцев.