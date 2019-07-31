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В Сердобском районе привели в порядок мемориал погибшим в Великой Отечественной войне

31 июля в 13:16 76 просмотров
, депутаты Молодежного парламента Законодательного Собрания и активисты провели косметический ремонт мемориала воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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В селе Мещерское Сердобского района Пензенской области активисты, депутаты Молодежного парламента Законодательного Собрания и активисты провели косметический ремонт мемориала воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

«Сегодня привезли чернозем, который волонтеры разравняли и сделали газоны под высадку цветов. Женщины покрасили таблички, где увековечены имена погибших героев, а также мы покрасили сам памятник», — сказала председатель Совета ветеранов Мещерского сельсовета Валентина Моисеева.

Ранее заасфальтировали дорогу, ведущую к памятнику. Работы организовал председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин, к которому 12 июля во время личного приема с просьбой о содействии обратились активисты села.

Валерий Лидин побывал на месте, встретился с местными жителями. Был разработан проект, к реализации которого подключились местные органы власти и неравнодушные граждане, сообщает пресс-служба регионального ЗакСобрания.

Фотография: http://www.zspo.ru/pressroom/photo/1938/59272/

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