В Пензе стартовала региональная спартакиада пенсионеров

«Вы представляете города и районы Пензенской области, любите физкультуру и спорт, активно занимаетесь и подаете отличный пример молодежи. Президент Российской Федерации Владимир Путин оказывает всестороннюю поддержку развитию физкультуры и спорта в нашей стране, уделяет большое внимание вопросам укрепления здоровья, увеличения продолжительности жизни наших граждан», — отметил Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что без активного движения и спортивных занятий невозможно достичь долголетия.

«Вы молодцы, я обращаюсь к вам с огромной просьбой: у себя в районах как можно больше привлекать к занятиям физкультурой, разными видами спорта и своих сверстников, и молодежь», — добавил глава региона.

В 2019 году в спартакиаде принимают участие около 300 человек. Они будут соревноваться в легкой атлетики, плавании, настольном теннисе, шахматах, а также в метании гранаты, дартсу и бочче, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Победители отправятся в Уфу на спартакиаду пенсионеров России (0+), которая пройдет с 24 по 27 августа.