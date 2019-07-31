«Термодом» начинает продажи квартир в Пензе

1 августа стартуют продажи квартир в жилом комплексе «8 Марта». В Пензе на одноименной улице его строит холдинг «Термодом».

Жилой комплекс «8 Марта» — то, чего как раз не хватало этой части Пензы, — красивое и современное место для жизни в густонаселенном районе с развитой социальной инфраструктурой. Вблизи жилого комплекса уже расположены четыре школы, четыре детских сада, учреждения здравоохранения, сетевые магазины и кафе, крупные торговые центры. К тому же рядом с ЖК проходят важные городские транспортные артерии, по которым можно добраться в любой конец Пензы.

«8 Марта» — это жилой комплекс, который будет притягивать внимание внешним видом, а жить в нем будет удобно и уютно. Планировки рассчитаны на удовлетворение любого спроса — от однокомнатных квартир до пентхаусов на последних этажах своеобразных «башен». Двор жилого комплекса — это детские площадки и зеленые зоны отдыха для полноценной семейной, культурной, спортивной и общественной жизни.

Для удобства жителей и их гостей предусмотрены гостевая парковка и подземный паркинг.

С жилым комплексом «8 Марта» старый район получит новую жизнь, а люди — возможность этой жизнью наслаждаться.

Узнать больше можно уже сейчас в офисах продаж холдинга «Термодом» на ул. Московской, 107 и на пр. Строителей, 82 в Пензе, на ул. Радужной, 1 в Городе Спутнике, а также по телефону 28−28−28.

Застройщик ЖК «8 Марта» — ООО ПКФ «Термодом», проектные декларации размещены на сайте.