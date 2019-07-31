В Пензенской области впервые напечатали череп на 3D-принтере

В Пензенской области на 3D-принтере напечатали череп. Регион стал первым в Приволжском федеральном округе, где применили такую технологию.

Изготовление «под ключ» анатомических частей для человека с использованием 3D-технологий освоили в областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко , сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Еще 30 лет назад, чтобы провести операцию по протезированию черепа, хирургам приходилось использовать органическое стекло, разогретое на спиртовке. Естественно, результаты такой пластики не удовлетворяли ни врачей, ни пациентов. Было много неровностей, нестыковок. Кроме того, материал мог не прижиться», — рассказал врач-нейрохирург, заведующий региональным сосудистым центром больницы Михаил Краснов.

После стекло сменил костный цемент, но это действие выполнялось вручную, и результат зависел только от навыков хирурга.

«С появлением 3D-протезирования нам удалось создать цифровую сверхточную модель, которая подойдет «как ключ к замку» при любой травме и гарантирует наивысший результат вне зависимости от субъективных факторов», — отметил Михаил Краснов.

Для того, чтобы осуществить задуманное, медики обратились за помощью к пензенскому специалисту по 3D-печати Михаилу Кочмареву. Он помог врачам напечатать и изготовить 3D-модель для замещения дефектов черепа. С помощью компьютерной томографии он создал модель «заплатки», напечатал для теста череп, саму «заплатку» и форму для литья из силикона.

В дальнейшем в эту форму будет заливаться необходимый медицинский материал, чтобы изготовить «заплатку». Работа была проведена довольно быстро, общее время печати составило около 70 часов, а на моделирование ушли сутки.

Теперь медики планируют создать на базе учреждения собственную лабораторию по 3D-печати.