Правительство области будет сотрудничать со Сбербанком

В пресс-центре регионального правительства уточнили, что соглашение необходимо для социально-экономического развития Пензенской области.

Стороны намерены сотрудничать в выполнении инвестиционных проектов и программ инфраструктурном развитии, жилищном строительстве и благоустройстве, реформировании ЖКХ, по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, в реализации программ цифровизации региона, а также в социально-культурной сфере.

«У нас начали работу крупные инвестиционные проекты. Так, компания «Фомлайн» открыла в Кузнецке один из самых больших в Европе завод по производству поролона и планирует запустить производство матрасов. В Пензе начал работу завод «Бетониум», который поможет нам выполнить задачу по строительству качественного и доступного жилья. 1 августа мы открываем предприятие по выращиванию грибов в Сердобске. Без банковской поддержки реализовать все эти проекты было бы очень сложно», — подчеркнул губернатор.