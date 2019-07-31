В Пензе штрафы за нарушение благоустройства превысили 2,5 млн

С начала года за нарушение правил благоустройства составили 1899 административных протоколов.

Так, 941 нарушение связано с торговлей в неустановленных местах, 490 протоколов составили по фактам размещения объявлений и других материалов в неустановленных местах. Нарушили требования к содержанию нежилых зданий, сооружений, не являющихся объектами капитального строительства, 377 раз, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

На граждан-нарушителей налагают штрафы от 500 до 2500 рублей, на должностных лиц — от 3000 до 7000 рублей, на юридических лиц — от 10000 до 25000 рублей. При повторном случае штраф увеличивается.

«За первое полугодие сумма штрафов за нарушение правил благоустройства превысила 2,5 млн рублей, но, в первую очередь, данная работа направлена на повышение ответственности и сознательности жителей, руководства организаций и предприятий города, предупреждение случаев нарушения порядка и, как следствие, поддержания чистоты на городских улицах», — отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

На сегодняшний день наложено штрафов на 2,5 млн рублей, из них взыскано 1,9 млн.