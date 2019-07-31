Белозерцев обещал поддержать проекты пензенцев, не поучившие гранты на «iВолге»
Сквер, дороги, водоснабжение. Как изменится жизнь в Чемодановке
Жители дома на улице Кирова пострадали от недобросовестного подрядчика
Кто уберет горы мусора на берегу Сурского водохранилища?
Наши новости
В Пензе неизвестные оставили крошечных котят умирать под дождем
В Пензе временно разрешат парковку на двух улицах
В Пензе штрафы за нарушение благоустройства превысили 2,5 млн
В Пензенской области впервые напечатали череп на 3D-принтере
У сосновоборского депутата конфисковали машину из-за убийства косуль
«Термодом» начинает продажи квартир в Пензе
Пензенская область — лидер в ПФО по производству сельхозпродукции
В Пензе из-за гидравлических испытаний возможны отключения воды
В Сердобском районе привели в порядок мемориал погибшим в Великой Отечественной войне
В Пензенскую область поступят 14 новых школьных автобусов

В Пензенской области построят новый участок трассы М-5

31 июля в 16:43 166 просмотров

В Пензенской области к 2024 году построят участок трассы М-5 «Урал» в обход города Спасска.

В пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор» сообщили, что к работам планируется приступить уже в этом году. В настоящее время специалисты ведут подготовку по оформлению в федеральную собственность земельных участков, попадающих в зону работ.

«Проектом предусмотрено строительство нового четырехполосного участка протяженностью 23 км, возведение на нем трех транспортных развязок, обеспечивающих связь с существующей трассой М-5 и дорогой местного значения «Спасск-Дерябкино», а также пяти сельхозпереездов, ведущих к фермерским хозяйствам. Через реки Студенец и Шелдаис построят мостовые сооружения», — добавили в пресс-службе.



Отмечается, что благодаря вводу в эксплуатацию объекта удастся не только запустить движение в обход Спасска, но и вдвое увеличить пропускную способность участка трассы. В результате сократится время доставки грузов, оптимизируются расходы на их транспортировку, улучшится экологическая обстановка в населенном пункте.

Всего на эти цели выделили порядка 9,5 млрд рублей.

Фотография: инфографика предоставлена пресс-службой ФКУ "Поволжуправтодор"

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...