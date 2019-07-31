В Пензе временно разрешат парковку на двух улицах

2 августа в Пензе для безопасности жителей города во время мероприятий, приуроченных к празднованию 89-й годовщины образования ВДВ, временно изменят схемы организации дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 8.30 до 11.00 будет отменено действие знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств на участке дороги по пр. Победы — от пешеходного перехода напротив дома № 107 до пешеходного перехода напротив дома № 111 (по четной и нечетной сторонам).

Кроме того, с 11 до 13 часов отменяется действие знака, запрещающего остановку и стоянку транспорта на участке дороги по ул. Красной — от ул. М. Горького до поворота дороги к дворцу водного спорта «Сура» (по четной стороне).