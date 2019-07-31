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В Пензе неизвестные оставили крошечных котят умирать под дождем

31 июля в 17:24 96 просмотров

Пензенские волонтеры пришли в ужас от своей находки. Они увидели на улице коробку с семью котятами.

Сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в группе соцсети «ВКонтакте», что малыши сидели в картонной коробке под дождем и сильным ветром.

«Они были брошены на произвол судьбы. Их ждала страшная участь, но судьба им улыбнулась и дала шанс на спасение. Двоих взяли на передержку, а пять временно от непогоды укрылись у нас. Но, как мы писали много-много раз, у нас нет условий для содержания котят. Поэтому мы срочно ищем передержки или сразу дом», — написали волонтеры.

Подробную информацию о малышах можно узнать здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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