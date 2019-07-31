Курсы доллара и евро снова начали расти

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 1 августа.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,3791 руб. до 63,4172 руб., курс евро — с 70,5980 руб. до 70,7355 руб.

Золото будет стоить 2 916,76 рублей за грамм, серебро — 33,59, платина — 1 782,01,палладий — 3 117,49 руб./гр.