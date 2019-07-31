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В Пензе дело о вымогательстве денег у подростка передали в суд

31 июля в 17:59 254 просмотра

В Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению двух молодых людей в вымогательстве денег у подростка.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, уголовное дело возбуждено по результатам проведения личного приема граждан руководителем управления Дмитрием Матушкиным. К нему обратились представители руководства одного из колледжей Пензы и регионального минобра с сообщением о том, что у одного из студентов вымогали деньги.

Следствием было установлено, что преступление совершили в отношении подростка, находившегося в трудной жизненной ситуации. Выяснилось, что в начале февраля 18-летний житель Пензы и его несовершеннолетний приятель под предлогом выяснения отношений между потерпевшим и их общей знакомой девушкой потребовали от подростка пять тысяч рублей из ежемесячного социального пособия.

При этом один из обвиняемых ударил несовершеннолетнего ногой и руками по голове. Студенту угрожали расправой, если он не отдаст деньги. Через несколько дней сумму так называемого «долга» увеличили до шести тысяч, а вечером 20 февраля требовали уже восемь.

В настоящее время подозреваемые задержаны, совершеннолетний обвиняемый заключен под стражу, его младший подельник находится под домашним арестом. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.


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