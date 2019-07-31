Пензенская область по итогам шести месяцев 2019 года признана лидером по объему и росту производства мяса в ПФО.

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, регион — на первом месте в округе по объему производства мяса с показателем в 34,5 тыс. тонн. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 138,4%, по данному показателю Пензенская область — также в лидерах.

Кроме того, регион — на первом месте в ПФО по темпам роста производства колбасных изделий с показателем 125,4%, скота и птицы на убой в живом весе — 124,5%. Пензенская область — лидер по темпам роста надоя молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях с показателем в 108,2%.

По индексу производства пищевых продуктов (с показателем в 117,9%), по производству скота и птицы на убой в живом весе (184,4 тыс. тонн) регион — на втором месте в округе. Также — по надою молока на одну корову (3639 кг) и по темпам роста поголовья свиней (135,9%).

Также пензенская область — на третьем месте в ПФО по темпам производства молока (жидкого обработанного) с показателем в 117% и по темпам производства сыров и творога с показателем в 112,4%.