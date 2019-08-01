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Замахнулся молотком. Пензенца будут судить за угрозы в адрес инспектора ДПС

1 августа в 07:38 200 просмотров
, обвиняемого в угрозе применения насилия к инспектору ДПС.

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В Пензенской области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины, обвиняемого в угрозе применения насилия к инспектору ДПС.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, по данным следствия, 22 июня мужчина, выпив алкоголь, сел за руль ВАЗ-2115. В селе Большой Колояр Наровчатского района его задержали сотрудники отделения МВД.

Так как он отказался пройти медицинское освидетельствование, инспектор ДПС начал оформлять административный протокол. Мужчина, выражая недовольство задержанием и действиями полицейского, достал из багажника авто молоток и, замахнувшись им на инспектора, начал ему угрожать. Затем злоумышленник разбил молотком боковое стекло патрульной машины. Его противоправные действия были пресечены полицейскими.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Фотография: https://penza.sledcom.ru/news/item/1379139/

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