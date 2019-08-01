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В России хотят штрафовать магазины за неправильную раскладку молока на полках

1 августа в 07:52 210 просмотров

В связи с новыми правилами продажи молочных продуктов большинство крупных российских торговых сетей может столкнуться со штрафами.

Как сообщают «Известия», ритейлеры и Роспотребнадзор по-разному трактуют нормы, вступившие в силу 1 июля и обязывающие магазины визуально отделять продукцию без растительных жиров. Сети считают, достаточно указать нужную информацию на ценниках, но в контролирующей службе уверены, что товары должны быть разведены на полках.

В Роспотребнадзоре уже предупредили, что могут оштрафовать ритейлеров на сумму до 500 тыс. рублей, отмечают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

В Минпромторге «Известиям» заявили, что сейчас магазины не обязаны разделять товары «физически». Существуют только методические рекомендации о желательной раскладке.


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