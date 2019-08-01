Белозерцев обещал поддержать проекты пензенцев, не поучившие гранты на «iВолге»
Сквер, дороги, водоснабжение. Как изменится жизнь в Чемодановке
Кто уберет горы мусора на берегу Сурского водохранилища?
Отзыв на книгу Дэниела Киза «Прикосновение» (16+)
Наши новости
Пензенские молодые парламентарии помогли многодетной семье
Пензенец ищет хозяина потерявшегося пса
Пензенская делегация вернулась с форума «iВолга 2.0»
Пензенцам рассказали о судьбе стадиона «Снежинка»
Пензенским инвалидам напомнили об услуге «Социальное такси»
Пензенская область — лидер в ПФО по объему и росту производства мяса
В Башмаковском районе появятся новые модульные ФАПы
В Пензе неизвестные оставили крошечных котят умирать под дождем
В Пензе временно разрешат парковку на двух улицах
В Пензенской области построят новый участок трассы М-5

Пензенец выплатил долги по алиментам спустя 10 лет

1 августа в 08:06 232 просмотра

Судебные приставы Железнодорожного районного отдела города Пензы добились погашения долга по алиментам спустя 10 лет.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, долг в 123 тысячи рублей, накопленный еще до достижения ребенком совершеннолетия, нельзя было погасить ранее, потому что мужчина не желал работать. Ограничение на выезд за пределы страны его также мало смущало, как и применение полномочий административной юрисдикции.

Однако, в очередной раз обновив запрос в Росреестр, судебный пристав обнаружил, что должник зарегистрировал на себя квартиру. Было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении данного объекта недвижимого имущества.

В результате спустя 10 лет деньги нашлись, и мужчина погасил долг в полном объеме, а также выплатил исполнительский сбор — более 13 тысяч рублей.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...