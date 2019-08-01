В России разрабатывают страховой полис для беспилотников

В России приступили к разработке специальных продуктов для беспилотных транспортных средств, в том числе — автомобилей.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на нескольких крупнейших игроков рынка, цена полиса на первом этапе будет выше стоимости традиционных ОСАГО и каско, но постепенно может снизиться.

Действующие нормы страхования транспорта в стране не предусматривают какого-либо специального регулирования для беспилотников, их нет и в ПДД, пояснили в пресс-службе Минфина. При этом в ведомстве не сомневаются, что новые продукты для страхования таких транспортных средств, «несомненно, появятся, являясь неотъемлемой частью конкуренции среди страховщиков».

Как отмечают эксперты и участники рынка, массовый продукт для беспилотников стоит ждать не раньше 2030 года.