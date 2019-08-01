Разработан тест, дающий прогноз по развитию опасной женской болезни

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Medicalxpress, многих женщин диагноз «дисплазия шейки матки» ставит перед выбором — наблюдаться дальше у врача или решиться на операцию.
«Как правило, умеренная дисплазия шейки матки разрешится сама собой. Однако бывает, что она перерождается в рак. Поэтому зачастую женщинам рекомендуют незамедлительное хирургическое вмешательство. Но этот радикальный метод опасен проблемами с беременностью в будущем», — отмечают специалисты.
Выяснить, грозит ли дисплазия шейки матки более серьезным заболеванием, поможет тест на метилирование ДНК S5.
«Так можно выяснить, будет ли умеренное заболевание шейки матки прогрессировать до CIN3 — тяжелой и опасной дисплазии», — пояснили исследователи.
Тест будет проходить дополнительные испытания в разных странах. Предположительно, он станет доступен в Азии в 2020 году.