Разработан тест, дающий прогноз по развитию опасной женской болезни

По словам исследователей из Лондонского университета королевы Марии, специальный тест поможет предсказать, чревато ли для женщины так называемое «предраковое заболевание шейки матки» более серьезными проблемами со здоровьем.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Medicalxpress, многих женщин диагноз «дисплазия шейки матки» ставит перед выбором — наблюдаться дальше у врача или решиться на операцию.

«Как правило, умеренная дисплазия шейки матки разрешится сама собой. Однако бывает, что она перерождается в рак. Поэтому зачастую женщинам рекомендуют незамедлительное хирургическое вмешательство. Но этот радикальный метод опасен проблемами с беременностью в будущем», — отмечают специалисты.

Выяснить, грозит ли дисплазия шейки матки более серьезным заболеванием, поможет тест на метилирование ДНК S5.

«Так можно выяснить, будет ли умеренное заболевание шейки матки прогрессировать до CIN3 — тяжелой и опасной дисплазии», — пояснили исследователи.

Тест будет проходить дополнительные испытания в разных странах. Предположительно, он станет доступен в Азии в 2020 году.