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Ученые назвали первый признак алкоголизма

1 августа в 09:49 172 просмотра
«Известия».

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Специалисты назвали первый признак развивающегося алкоголизма. Об этом сообщают «Известия».

По словам медиков, насторожить должны трясущиеся руки после употребления спиртных напитков. Такое явление называется алкогольным тремором, а возникает оно, когда организм человека на пределе возможностей пытается самостоятельно вывести алкоголь.

Помимо этого, причиной дрожащих рук может стать вызванный алкоголем недостаток дофамина — вещества, вырабатывающегося в мозге и ответственного за положительные эмоции. Специалисты также отметили, что тремор может вызвать и печеночная недостаточность, которая зачастую возникает на фоне алкоголизма.

Медики добавили, что если тремор появляется довольно часто и это не всегда связано с алкоголем, необходимо обратиться к врачу.


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