Ученые назвали первый признак алкоголизма

Специалисты назвали первый признак развивающегося алкоголизма. Об этом сообщают «Известия».

По словам медиков, насторожить должны трясущиеся руки после употребления спиртных напитков. Такое явление называется алкогольным тремором, а возникает оно, когда организм человека на пределе возможностей пытается самостоятельно вывести алкоголь.

Помимо этого, причиной дрожащих рук может стать вызванный алкоголем недостаток дофамина — вещества, вырабатывающегося в мозге и ответственного за положительные эмоции. Специалисты также отметили, что тремор может вызвать и печеночная недостаточность, которая зачастую возникает на фоне алкоголизма.

Медики добавили, что если тремор появляется довольно часто и это не всегда связано с алкоголем, необходимо обратиться к врачу.