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Юные пензенские туристы вернулись с Центрального Кавказа

1 августа в 09:41 134 просмотра
«Меридиан» пензенской областной станции юных туристов завершилась 30 июля.

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Экспедиция учащихся туристического клуба «Меридиан» пензенской областной станции юных туристов завершилась 30 июля.

12 дней длились тренировочные сборы группы из 20 человек в устье реки Кубань в районе села Учкулан. Юные туристы сплавлялись на двух каяках и трех катамаранах по руслу реки Кубань, прошли шиверу [относительно мелководный участок реки с беспорядочно расположенными в русле подводными и выступающими из воды камнями и быстрым течением] третьей категории сложности. Затем пензенцы пересели на лошадей и направились к источникам минеральной воды Нарзан, расположенным в 30 км от села Учкулан в Приэльбрусье.

Завершилась туристско-спортивная экспедиция на Черноморском побережье Кавказа в районе села Лермонтово. Ребята провели тренировки по отработке техники управления на каяках в море, а также техники плавания в спасательном жилете и без него.

На побережье юные туристы посетили культурно-исторические и природные памятники, а также изучили природные особенности Кавказа, уделив особое внимание нетипичной географии Тенгиских водопадов с их захватывающими видами и волнующими легендами, сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Походы проводятся областной станцией юных туристов ежегодно. Они необходимы для отработки навыков туристических приемов.

Фотография: скриншот - https://minobr-penza.ru/news/10276/

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