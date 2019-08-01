Россиян предупредили об аномально холодном августе

В начале месяца в некоторых регионах страны температура воздуха будет ниже нормы. Об этом рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, пишут РИА Новости .

Так, аномальное понижение температуры будет в Центральном федеральном округе, в большинстве районов Северо-Западного округа, а также на севере Южного округа. Позже тепло все же вернется.

Известно, что на юге европейской территории России похолоданий не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы. Между тем, на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Сибири, Забайкальском крае, Бурятии и Приморье будет теплее, чем обычно.

Чтобы насладиться летней жарой, можно будет смело отправляться в Крым и на Черноморское побережье Краснодарского края — там столбик термометра поднимется до плюс 32 градусов.