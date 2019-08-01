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Пензенские молодые парламентарии помогли многодетной семье

1 августа в 10:41 60 просмотров
«Благотворительный марафон». Ребята
пополняют книжные фонды сельских библиотек, а также оказывают помощь нуждающимся семьям.

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Молодежный парламент при Законодательном Собрании Пензенской области
продолжает реализацию проекта «Благотворительный марафон». Ребята
пополняют книжные фонды сельских библиотек, а также оказывают помощь нуждающимся семьям.

Парламентарии посетили многодетную семью в селе Мещерское Сердобского района. Они передали вещи, игрушки и канцелярские товары для детей.

«В семье — пять девочек и два мальчика — все учащиеся местной сельской школы. Мы знаем, что сейчас они готовятся ко Дню знаний и решили подарить для многодетной семьи школьные принадлежности и одежду, собранную в рамках нашего проекта», — отметил председатель молодежного парламента Андрей Сушков.

В рамках благотворительной акции ребята передали книги для местной сельской библиотеки. В пресс-службе областного ЗакСобрания сообщили, что литература была собрана сотрудниками регионального парламента, молодыми депутатами, а также учащимися классической гимназии № 1 города Пензы.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой Законодательного Собрания Пензенской области

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