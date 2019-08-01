Белозерцев обещал поддержать проекты пензенцев, не поучившие гранты на «iВолге»
Сквер, дороги, водоснабжение. Как изменится жизнь в Чемодановке
Кто уберет горы мусора на берегу Сурского водохранилища?
Отзыв на книгу Дэниела Киза «Прикосновение» (16+)
Наши новости
Пензенских водителей предупреждают об опасности на пр. Победы
Кузнечанка возмущена горами мусора на дороге в Злобинку
Пензенец снял на видео добрый поступок водителя
Пензенец сфотографировал ДТП по пути в Золотаревку
Пензячке разрезала небо стекляшкой, которая находилась в роллах
Трещина на здании мэрии озадачила пензенца
Видео с места аварии на ул Окружной попало в Сеть
В Сети сообщили об аварии в центре Пензы
Массовое ДТП спровоцировало пробку на Терновском мосту
В Каменском районе рабочие нашли старинный склеп

В Пензе ищут дом котенку, которого едва не усыпили

1 августа в 10:47 22 просмотра
, которую они лечили целый месяц.

" data-title="В Пензе ищут дом котенку, которого едва не усыпили — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенские волонтеры ищут хозяев для милой кошечки, которую они лечили целый месяц.

В конце мая трех котят с больными глазами хотели усыпить в клинике, но врач сохранил им жизнь. Из-за герпеса у котят были больные глазки. Животных забрали в центр «Питомец», но два из них погибли. Вылечить удалось лишь одного.

Теперь семимесячному котенку по имени Лахесис ищут дом. Ласковая и добрая кошечка приучена к лотку и полностью здорова. После болезни у нее осталось бельмо на глазу, но оно не мешает ее комфортной жизни. Волонтеры отдадут животное строго без самовыгула.

Чтобы забрать нового друга, нужно обратиться к сотрудникам фонда «Рука помощи бездомным животным» через группу «ВКонтакте».

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...