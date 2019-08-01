«Русмолко» вложит 4,5 млрд в строительство нового молочного комплекса

Один из крупнейших производителей молока высшего сорта в стране «Русмолко» запустила новую инвестиционную программу. Компания в течение трех лет планирует вложить 4,5 млрд рублей, чтобы расширить существующие мощности. В Сердобском районе Пензенской области уже началось строительство молочного комплекса.

Новый молочный комплекс замкнутого цикла должен стать самым большим в России. Проект реализуют в два этапа, первую очередь запустят в четвертом квартале 2019 года, вторую — в четвертом квартале 2020-го. На первом этапе будут построены мощности на 2500 голов дойного стада, на втором их расширят до 5200, при этом общая численность составит 10400 голов крупного рогатого скота. Компания обеспечит более 300 новых рабочих мест в Пензенском регионе.

«Ввод в эксплуатацию нового молочно-товарного комплекса «Русмолко» станет значимым событием не только для Пензенской области, но и всей молочной отрасли России. Это позволит создать сотни новых рабочих мест, даст импульс развитию смежных отраслей, среди которых — производство концентрированных кормов, развитие генетики, производство сыров и высококачественной основы заменителей грудного молока, а также сыграет значимую роль в развитии региона», — отметил генеральный директор «Русмолко» Суманта Кумар Де.

Программу в Сердобском районе реализуют в партнерстве с АО «Россельхозбанк». На площади 67 га разместят семь коровников, четыре телятника, доильно-молочный блок, склады хранения кормов, автономные системы навозоудаления, электро- и водоснабжения. Везде будет установлено современное оборудование, в том числе — два доильных зала «Карусель» на 80 голов каждый. За час они позволяют надоить до 1100 коров. Инновационная система снизит уровень маститных заболеваний, улучшит отдачу молока, а роботы будут постоянно контролировать уровень обеспеченности скота кормом.

После введения нового комплекса суточный надой молока «Русмолко» вырастет с сегодняшних 255 до 436 тонн, таким образом, в год он составит 160 тысяч тонн. Специалисты компании отмечают, что их продукция — высшего сорта и удовлетворяет самые жесткие требования по качеству и безопасности.

В новом комплексе установят инновационную систему вентиляции, у скота будет упрощенный доступ к кормовому столу и поилкам. Будет обеспечено достаточное пространство для каждого животного. Телят с рождения до двух месяцев планируют выращивать по современной методике: полностью автоматизированная система кормления, взвешивания и мониторинга здоровья.

Кроме того, в комплексе будут использовать специальную технологию выращивания нетелей с использованием новейших генетических программ. Они включают в себя генотипирование, индивидуальный подбор быков по генетическим параметрам и другое.

В компании большое внимание уделяют бережному отношению к окружающей среде. Новый комплекс будет отвечать самым высоким требованиям данного фактора, так как на объектах внедрят систему полной переработки продуктов жизнедеятельности животных на подстилку и органические удобрения. Также благодаря системе рекуперации воды и использованию энергосберегающих технологий полностью отсутствуют промышленные стоки.

«В стране все больше примеров «умного» сельского хозяйства. Эволюция технологий сегодня позволяет контролировать полный цикл животноводства за счет электронных систем, которые передают и обрабатывают параметры каждого объекта. Будущий комплекс — яркий пример эффективного использования инноваций в АПК. Являясь ключевым финансовым партнером компании «Русмолко», Россельхозбанк с оптимизмом поддержал строительство высокотехнологичного комплекса, где помимо прочего уделено повышенное внимание заботе об окружающей среде», — отметила первый заместитель председателя правления РСХБ Ирина Жачкина.