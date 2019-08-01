Россиянам будет сложнее попасть в Финляндию

По данным Министерства иностранных дел, при подаче заявлений на изготовление визы Финляндия будет запрашивать у россиян все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза. Сейчас для шенгенской визы требуются только заполненная анкета, действующий загранпаспорт, цветное фото, квитанция об оплате визового сбора, страховой полис, копия внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.

С начала осени, помимо основных пунктов, понадобятся документы, подтверждающие проживание во время поездки и проездные билеты, письменное описание маршрута путешествия, справка с места работы с информацией о зарплате, выписка из банка за три предыдущих месяца или свидетельство о праве собственности на недвижимость в России. Как сообщают РИА Новости, ранее эти данные запрашивались лишь в исключительных случаях.

В этом месяце обновленные требования к подтверждающим документам на английском и русском языках появятся на сайтах визовых центров Финляндии, расположенных в России. С чем связано ужесточение получения визы, не уточняется.