Два пензенских села временно останутся без газа
Сквер, дороги, водоснабжение. Как изменится жизнь в Чемодановке
Кто уберет горы мусора на берегу Сурского водохранилища?
Отзыв на книгу Дэниела Киза «Прикосновение» (16+)
Наши новости
Володин призвал ответственнее заниматься обустройством леса в регионах
Диетологи нашли уникальный способ похудения
Россиян предупредили об аномально холодном августе
Ученые назвали первый признак алкоголизма
Разработан тест, дающий прогноз по развитию опасной женской болезни
В России разрабатывают страховой полис для беспилотников
В России хотят штрафовать магазины за неправильную раскладку молока на полках
На сайте ГИБДД впервые опубликовали карту с камерами на дорогах
В Крыму выросло число иностранных компаний
Потребительскую корзину хотят разделить по гендерному признаку

Россиянам будет сложнее попасть в Финляндию

1 августа в 11:54 266 просмотров

С 1 сентября изменятся требования к документам на шенгенскую визу для жителей России.

По данным Министерства иностранных дел, при подаче заявлений на изготовление визы Финляндия будет запрашивать у россиян все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза. Сейчас для шенгенской визы требуются только заполненная анкета, действующий загранпаспорт, цветное фото, квитанция об оплате визового сбора, страховой полис, копия внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.

С начала осени, помимо основных пунктов, понадобятся документы, подтверждающие проживание во время поездки и проездные билеты, письменное описание маршрута путешествия, справка с места работы с информацией о зарплате, выписка из банка за три предыдущих месяца или свидетельство о праве собственности на недвижимость в России. Как сообщают РИА Новости, ранее эти данные запрашивались лишь в исключительных случаях.

В этом месяце обновленные требования к подтверждающим документам на английском и русском языках появятся на сайтах визовых центров Финляндии, расположенных в России. С чем связано ужесточение получения визы, не уточняется.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...