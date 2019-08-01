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«Молком» и зоопарк Пензы запустили совместный проект для детей

1 августа в 11:40 242 просмотра
 «Молочный комбинат «Пензенский», который входит в ГК «Дамате», совместно с пензенским зоопарком запустил образовательно-развлекательный проект для детей «Мамалыш» — малышам» (0+).

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ОАО «Молочный комбинат «Пензенский», который входит в ГК «Дамате», совместно с пензенским зоопарком запустил образовательно-развлекательный проект для детей «Мамалыш» — малышам» (0+).

Для юных посетителей зоопарка организуют различные мероприятия, в том числе — конкурсы, в которых можно будет получить подарки от одного из крупнейших переработчиков молока в Пензенском регионе — компании «Молком».

Также ребятам предстоит выбрать имя для малыша, который появился в семье австралийских кенгуру Беннетта. В рамках проекта «Молочный комбинат «Пензенский» взял их под свою опеку. Это неслучайно, изображение именно этого животного есть на упаковке продукции «Мамалыш».

Кроме того, для юных пензенцев организуют экскурсии «Мамы и малыши в мире животных».

Напомним, «Молочный комбинат «Пензенский» начал выпускать молочную продукцию под брендом «Мамалыш» в 2018 году. Ассортимент включает в себя молоко, творог, бифилайф, кефир и ряженку. Новый бренд появился благодаря проведенной реконструкции цеха по производству детского питания, которая прошла в рамках первого этапа модернизации молочного завода. На эти целы было потрачено более 3 млрд рублей.

Фотография: фото предоставлено ГК "Дамате"

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