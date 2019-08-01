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В Пензе определили победителей спартакиады пенсионеров региона

1 августа в 11:47 292 просмотра

В Пензе состоялось подведение итогов спартакиады пенсионеров региона.

За победу боролись около 300 человек. По итогам спартакиады первое место заняла сборная команда города Пензы, на втором месте оказалась команда города Заречного, а «бронзу» завоевала команда Сердобского района.

Кубок Законодательного Собрания Пензенской области завоевала команда Лопатинского района. Специальный приз учредил спикер регионального парламента Валерий Лидин.

«Губернатор Иван Белозерцев, депутаты Законодательного Собрания в своих избирательных округах уделяют большое внимание вопросам укрепления здоровья наших граждан, увеличения их продолжительности жизни. Спортсмены из числа старшего поколения подают прекрасный пример молодежи», — отметил он.

Церемония вручения наград и кубка Законодательного Собрания области (0+) состоится в рамках празднования Дня физкультурника на Юбилейной площади 9 августа.

Кроме того, из числа победителей сформируют сборную команду региона для участия в спартакиаде пенсионеров России (0+), которая пройдет с 24 по 27 августа в Уфе.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой Законодательного Собрания Пензенской области

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