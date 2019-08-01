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В Заре построят более 1,5 километра дорог

1 августа в 12:13 314 просмотров
, которые выделили многодетным семьям.

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В Пензе в микрорайоне Заря началось строительство дорог к участкам, которые выделили многодетным семьям.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Виктор Кувайцев. Он пояснил, что всего будет сделано более 1,5 километра дорог с освещением и тротуарами на участках улиц Барышникова, Застрожной и Райской. В настоящее время на улице Райской идет выемка грунта.

«На строительство дорог в бюджете города мы заложили 48 млн рублей, понимая, как важна для жителей дорога — и для подвоза строительных материалов, и впоследствии для комфортного проживания. Подрядчик планирует выполнить основной объем работ за август-сентябрь и полностью сдать объект в ноябре», — написал Виктор Кувайцев.

Он добавил, что, помимо дорог, в микрорайоне построят детский игровой комплекс, торги на его установку уже завершены.

Фотография: скриншот - https://www.facebook.com/VNKuvaitsev

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