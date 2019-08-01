Губернатор побывал на стройплощадке агропромышленного комплекса в Сердобском районе

В пресс-центре регионального правительства отметили, что Иван Белозерцев высоко оценил проект.
«Спасибо инвесторам, которые развивают агропромышленное производство на территории региона. Они уже знают, что если есть средства, то их надо вкладывать в Пензенскую область. Она проверенная, много объектов уже здесь построено, предприятия работают рентабельно, есть хорошая управленческая команда — и наши инвесторы видят, что позитивный результат достигается», — подчеркнул глава региона.
Иван Белозерцев предложил представителям инвестора рассмотреть возможность строительства в Пензенской области завода по производству сухого молока.
«Этот продукт востребован в Российской Федерации. Зачем нам везти его из-за рубежа? В Пензенской области работает кондитерский кластер. Сухое молоко необходимо для выпуска мороженого, кондитерских изделий. Мы могли бы сами обеспечивать эту потребность, поставлять продукцию в соседние регионы и Москву. Если инвестор примет решение о создании завода по выпуску сухого молока, мы готовы со своей стороны оказать всестороннюю поддержку в осуществлении такого инвестпроекта», — сказал он.
В пресс-центре добавили, что в новом комплексе планируется внедрить инновационную систему выращивания телят с рождения до двух месяцев. Компания намерена полностью перейти на автоматизированные системы кормления, взвешивания и мониторинга здоровья молодняка. Отмечается, что специальная технология обеспечит возможность развития генетического потенциала стада высокой продуктивности.
Посетили в Сердобском районе предприятие «Сердобское», являющееся подразделением компании «Русмолко». Осмотрели строящийся объект — молочно-товарный комплекс замкнутого цикла мощностью 5200 дойных коров и парк сельскохозмашин. Объем планируемых инвестиций достигает 5,5 млрд руб. pic.twitter.com/DtOLmhvIgj— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 1 августа 2019 г.