Губернатор побывал на стройплощадке агропромышленного комплекса в Сердобском районе

В пресс-центре регионального правительства отметили, что Иван Белозерцев высоко оценил проект.

«Спасибо инвесторам, которые развивают агропромышленное производство на территории региона. Они уже знают, что если есть средства, то их надо вкладывать в Пензенскую область. Она проверенная, много объектов уже здесь построено, предприятия работают рентабельно, есть хорошая управленческая команда — и наши инвесторы видят, что позитивный результат достигается», — подчеркнул глава региона.

Иван Белозерцев предложил представителям инвестора рассмотреть возможность строительства в Пензенской области завода по производству сухого молока.

«Этот продукт востребован в Российской Федерации. Зачем нам везти его из-за рубежа? В Пензенской области работает кондитерский кластер. Сухое молоко необходимо для выпуска мороженого, кондитерских изделий. Мы могли бы сами обеспечивать эту потребность, поставлять продукцию в соседние регионы и Москву. Если инвестор примет решение о создании завода по выпуску сухого молока, мы готовы со своей стороны оказать всестороннюю поддержку в осуществлении такого инвестпроекта», — сказал он.

В пресс-центре добавили, что в новом комплексе планируется внедрить инновационную систему выращивания телят с рождения до двух месяцев. Компания намерена полностью перейти на автоматизированные системы кормления, взвешивания и мониторинга здоровья молодняка. Отмечается, что специальная технология обеспечит возможность развития генетического потенциала стада высокой продуктивности.