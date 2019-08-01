Два пензенских села временно останутся без газа
Сквер, дороги, водоснабжение. Как изменится жизнь в Чемодановке
Кто уберет горы мусора на берегу Сурского водохранилища?
Отзыв на книгу Дэниела Киза «Прикосновение» (16+)
Наши новости
Два пензенских села временно останутся без газа
«Какое безобразие». Пензенец раскритиковал ремонт дороги на «зебре»
Пензенские аграрии получают самую высокую зарплату в ПФО
Пензячка просит благоустроить детскую площадку на ул. Мира
Tele2 в Пензенской области продолжает расти в корпоративном сегменте
В Заре построят более 1,5 километра дорог
Пензенские молодые парламентарии помогли многодетной семье
Пензенец ищет хозяина потерявшегося пса
Пензенская делегация вернулась с форума «iВолга 2.0»
Пензенец выплатил долги по алиментам после покупки квартиры

Губернатор побывал на стройплощадке агропромышленного комплекса в Сердобском районе

1 августа в 12:54 254 просмотра
«Русмолко» в Сердобском районе. В поездке также принял участие спикер пензенского парламента Валерий Лидин.

" data-title="Губернатор побывал на стройплощадке агропромышленного комплекса в Сердобском районе — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 1 августа посетил строительную площадку молочно-товарного комплекса компании «Русмолко» в Сердобском районе. В поездке также принял участие спикер пензенского парламента Валерий Лидин.

В пресс-центре регионального правительства отметили, что Иван Белозерцев высоко оценил проект.

«Спасибо инвесторам, которые развивают агропромышленное производство на территории региона. Они уже знают, что если есть средства, то их надо вкладывать в Пензенскую область. Она проверенная, много объектов уже здесь построено, предприятия работают рентабельно, есть хорошая управленческая команда — и наши инвесторы видят, что позитивный результат достигается», — подчеркнул глава региона.

Иван Белозерцев предложил представителям инвестора рассмотреть возможность строительства в Пензенской области завода по производству сухого молока.

«Этот продукт востребован в Российской Федерации. Зачем нам везти его из-за рубежа? В Пензенской области работает кондитерский кластер. Сухое молоко необходимо для выпуска мороженого, кондитерских изделий. Мы могли бы сами обеспечивать эту потребность, поставлять продукцию в соседние регионы и Москву. Если инвестор примет решение о создании завода по выпуску сухого молока, мы готовы со своей стороны оказать всестороннюю поддержку в осуществлении такого инвестпроекта», — сказал он.

В пресс-центре добавили, что в новом комплексе планируется внедрить инновационную систему выращивания телят с рождения до двух месяцев. Компания намерена полностью перейти на автоматизированные системы кормления, взвешивания и мониторинга здоровья молодняка. Отмечается, что специальная технология обеспечит возможность развития генетического потенциала стада высокой продуктивности.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/174793/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...