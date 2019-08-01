Tele2 в Пензенской области продолжает расти в корпоративном сегменте

Tele2 подводит промежуточные итоги работы в корпоративном сегменте. На конец первого полугодия 2019 года число B2B-клиентов компании в Пензенской области увеличилось на 27%, а интернет-трафик бизнес-абонентов за отчетный период вырос почти в три раза.

Число корпоративных клиентов Tele2 в Черноземье на конец первого полугодия 2019 года выросло на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выручка оператора в направлении B2B также увеличилась на 25%. В Пензенской области общее количество абонентов в бизнес-сегменте за отчетный период выросло на 27%.

Tele2 зафиксировала значительный рост бизнес-показателей в М2М-направлении. В Пензенской области абонентская база в этом сегменте выросла на 30%. Существенное влияние на рост Tele2 в корпоративном секторе оказало и увеличение числа государственных организаций среди клиентов оператора. Так, количество абонентов B2G в Пензенской области выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Востребованность мобильного интернета в бизнес-сегменте в 2019 году продолжает стремительно расти. Общий объем интернет-трафика, скачанного пензенскими бизнес-абонентами Tele2, за отчетный период вырос почти в три раза. Число интернет-пользователей в корпоративном сегменте в регионе увеличилось на 19%.

В мае 2019 года Tele2 запустила уникальный для российского телеком-рынка продукт — корпоративный тарифный план «Моя команда». Тариф сохраняет максимально персонифицированный подход и позволяет бизнес-клиентам выбирать оптимальный общий объем услуг связи для всей компании, а затем настраивать удобную комбинацию для каждого сотрудника. Помимо прочего, в Черноземье наблюдается значительный рост популярности бизнес-услуг. Среди корпоративных клиентов Tele2 востребованы такие сервисы, как «Корпоративная АТС», а также «Бизнес-SMS» и «SMS-таргет», которые позволяют повышать эффективность SMS-рассылок и отправлять сообщения с детальным сегментированием целевой аудитории.

«Tele2 продолжает укреплять свои позиции на рынке корпоративной связи, демонстрируя устойчивый рост ключевых операционных показателей бизнес-направления. Мы регулярно анализируем статистику и обратную связь от клиентов, чтобы предлагать действительно востребованные услуги на выгодных условиях. Так, мы видим, что все больше бизнес-абонентов становятся активными интернет-пользователями и нуждаются в гибком формировании пакетов услуг. Еще одним быстрорастущим направлением является М2М-сегмент. Мы продолжим оперативно совершенствовать продуктовые предложения в соответствии с предпочтениями и потребительским поведением корпоративных клиентов, чтобы оставаться эффективными в этом сегменте», — рассказал коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2 Владимир Поваров.