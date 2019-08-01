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Пензенцы жалуются на огромную пробку на трассе в сторону Кузнецка

1 августа в 13:33 252 просмотра
, образовавшейся на участке после села Степановка в сторону города Кузнецка Пензенской области.

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В Сети появилась информация о большой пробке на дороге, образовавшейся на участке после села Степановка в сторону города Кузнецка Пензенской области.

Пост опубликовал автомобилист в одной из групп соцсети «ВКонтакте» 1 августа. Он уточнил, что пробка связана с ремонтом дороги.

Напомним, ранее «Пенза-Пресс» сообщало о временном ограничении движения транспорта на 667 километре федеральной дороги М-5 «Урал» с 30 июля. Меры связаны с капитальным ремонтом водопропускной трубы, сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

В настоящее время движение осуществляется по временной дороге со светофором в объезд места производства работ. Ограничение продлится до октября.


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