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В Пензенской области ремонтируют 36 школ

1 августа в 13:32 206 просмотров

В Пензенском регионе продолжается реализация программы по капитальному ремонту муниципальных общеобразовательных организаций. За два года были отремонтированы 74 школы.

В этом году ремонтные работы ведутся в 36 школах. На эти цели выделено более 141 миллионов рублей из областного бюджета и 35 — из бюджетов муниципальных образований.

В образовательных учреждениях отремонтируют кровлю, системы канализации, отопления и водоснабжения, заменят оконные конструкции, дверные проемы, лестничные марши и входные группы. Ремонт уже завершили в Кузнецком и Лунинском районах, на остальных объектах работы продолжаются.

В 2019—2020 учебном году в регионе будут работать 305 общеобразовательных организаций, расположенных в 520 зданиях. К обучению приступят более 127 тысяч учеников, сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

Фотография: cкриншот - http://minobr.pnzreg.ru/news/4499/

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