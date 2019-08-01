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Камешкирец до смерти забил поленом брата — СКР

1 августа в 14:20 214 просмотров

51-летнего жителя Камешкирского района Пензенской области подозревают смерти брата.

По данным следствия, вечером 22 июля сельчанин находился у себя дома. Примерно в 9 часов вечера к нему пришел его 60-летний пьяный брат. Мужчины поссорились из-за того, что гость оскорбил своего родственника. Тот схватил полено и несколько раз ударил им по голове обидчика. После он помог потерпевшему дойти до кровати и уложил спать.

Утром мужчина попытался разбудить брата, но тот был мертв. Сельчанин попросил соседей вызвать медиков и полицейских, но умолчал тот факт, что это именно он причинил родственнику смертельные травмы.

«Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила от полученной травмы головы», — уточнили в ведомстве.

Во время следствия выяснилось, что камешкирец ранее был судим за убийство. Его заключили под стражу. Расследование уголовное дела продолжается.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1379378/

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