В Сердобске открыли крупный завод по выращиванию шампиньонов

«Открытие этого завода — большое событие. Радует, что качественная продукция будет поставляться на прилавки Пензенской области и в другие регионы. Особенно важно, что созданы рабочие места. Я от всей души говорю спасибо инвесторам, которые вкладывают средства в новые проекты, благодарю строителей, энергетиков, газовщиков, дорожников, которые за короткое время с нуля создали объект. И, конечно же, большое спасибо руководству и сотрудникам «Грибной компании». Уверен, что через пять лет вы окупите затраты и начнете новые проекты на пензенской земле», — сказал губернатор.

Генеральный директор ООО «Грибная компания» Спартак Антонов отметил участие главы региона в проекте.

«Реальность по государственной поддержке превзошла все ожидания. Я даже представить не мог, что мы столько помощи получим от федеральной, областной и районной власти. Мы будем стремиться к тому, чтобы пензенский шампиньон стал одним из брендов области», — отметил он.

В пресс-центре регионального правительства напомнили, что осенью прошлого года компания подписала соглашение с правительством Пензенской области и стала резидентом ТОСЭР «Сердобск». На заводе организовано производство шампиньонов мощностью 5 тысяч тонн в год, что составляет до 7% российского потребления. Объем инвестиций — два миллиарда рублей.

Здание фермы площадью 16 тысяч квадратных метров строили чуть более года. На предприятии сейчас работают 120 человек, штат планируется увеличить до 200. Первая продукция уже есть в магазинах и на рынках.

Более 44 миллионов рублей вложил в инфраструктуру индустриального парка фонд развития моногородов. За счет этих средств построена автомобильная дорога к предприятию.

«Для небольших моногородов открытие нового производства — это ощутимые перемены: появление рабочих мест, новые перспективы трудоустройства, возвращение жителей. Теперь в Сердобске будет успешно развиваться еще одна отрасль — сельское хозяйство», — сказала гендиректор фонда развития моногородов, заместитель председателя ВЭБ. РФ Ирина Макиева.

Сейчас на комбинате идет строительство компостного завода. Завершить работы по строительству всех составляющих комплекса полного цикла планируется завершить уже в ноябре 2019 года.