Два пензенских села временно останутся без газа
Сквер, дороги, водоснабжение. Как изменится жизнь в Чемодановке
Кто уберет горы мусора на берегу Сурского водохранилища?
Отзыв на книгу Дэниела Киза «Прикосновение» (16+)
Наши новости
Пензенских бизнесменов научили подбирать кадры
Иван Белозерцев оценил итоги уборки зерна в Сердобском районе
«Русмолко» вложит 4,5 млрд в строительство нового молочного комплекса
Правительство области будет сотрудничать со «Сбербанком»
В Пензе хотят создать музеи отраслей экономики
Виртуальный музей пензенской промышленности разместили на сайте
«Дамате» увеличила объемы производства индейки на четверть
В пензенских МФЦ за два года появилось 60 новых видов услуг
«Поручитель» за полгода выдал пензенским предприятиям почти 250 млн руб
Губернатор поздравил пензенских работников торговли с праздником

В Сердобске открыли крупный завод по выращиванию шампиньонов

1 августа в 14:47 296 просмотров
 «Грибная компания» на территории индустриального парка «Сердобский».

" data-title="В Сердобске открыли крупный завод по выращиванию шампиньонов — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 1 августа принял участие в запуске производства полного цикла ООО «Грибная компания» на территории индустриального парка «Сердобский».

«Открытие этого завода — большое событие. Радует, что качественная продукция будет поставляться на прилавки Пензенской области и в другие регионы. Особенно важно, что созданы рабочие места. Я от всей души говорю спасибо инвесторам, которые вкладывают средства в новые проекты, благодарю строителей, энергетиков, газовщиков, дорожников, которые за короткое время с нуля создали объект. И, конечно же, большое спасибо руководству и сотрудникам «Грибной компании». Уверен, что через пять лет вы окупите затраты и начнете новые проекты на пензенской земле», — сказал губернатор.

Генеральный директор ООО «Грибная компания» Спартак Антонов отметил участие главы региона в проекте.

«Реальность по государственной поддержке превзошла все ожидания. Я даже представить не мог, что мы столько помощи получим от федеральной, областной и районной власти. Мы будем стремиться к тому, чтобы пензенский шампиньон стал одним из брендов области», — отметил он.

В пресс-центре регионального правительства напомнили, что осенью прошлого года компания подписала соглашение с правительством Пензенской области и стала резидентом ТОСЭР «Сердобск». На заводе организовано производство шампиньонов мощностью 5 тысяч тонн в год, что составляет до 7% российского потребления. Объем инвестиций — два миллиарда рублей.

Здание фермы площадью 16 тысяч квадратных метров строили чуть более года. На предприятии сейчас работают 120 человек, штат планируется увеличить до 200. Первая продукция уже есть в магазинах и на рынках.

Более 44 миллионов рублей вложил в инфраструктуру индустриального парка фонд развития моногородов. За счет этих средств построена автомобильная дорога к предприятию.

«Для небольших моногородов открытие нового производства — это ощутимые перемены: появление рабочих мест, новые перспективы трудоустройства, возвращение жителей. Теперь в Сердобске будет успешно развиваться еще одна отрасль — сельское хозяйство», — сказала гендиректор фонда развития моногородов, заместитель председателя ВЭБ. РФ Ирина Макиева.

Сейчас на комбинате идет строительство компостного завода. Завершить работы по строительству всех составляющих комплекса полного цикла планируется завершить уже в ноябре 2019 года.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/174828/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...