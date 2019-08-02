Как пензенские министры и зампреды справляются с ведением соцсетей

Губернатор Иван Белозерцев посоветовал пензенским чиновникам активнее общаться с жителями через социальные сети . Информагенство «Пенза-Пресс» проанализировало, как следуют его совету члены кабинета министров, кто из них активно ведет странички, а кто нет.

Иван Белозерцев показывает пример ведения страничек в социальных сетях. Губернатор активно пользуется Instagram и Twitter, не так давно зарегистрировался в «Одноклассниках». Он делится впечатлениями от рабочих поездок, выражает мнение относительно важных для региона событий, есть личные посты.

Иван Белозерцев не боится вступать с пользователями в диалог и откликается на проблемы, рассказанные жителями. За аккаунтами следят пресс-службы министерств и ведомств, если вопрос от гражданина касается их сферы, то они стараются ответить на него.

По мнению главы региона, «такая прямая связь с жителями позволяет максимально оперативно реагировать на болевые точки, а чиновников на местах подстегивает решать возникающие проблемы в десять раз быстрее».

Кто же самый активный блогер в пензенском правительстве?

В инфографике мы указали список всех пензенских министров и зампредов правительства области. Для анализа мы брали Facebook, Instagram, Twitter.

Заместитель председателя правительства Олег Ягов имеет аккаунты практически во всех социальных сетях. В Facebook его часто отмечают в своих постах, что видно на страничке в ленте. Даже к репостам новостей, например о парке «Комсомольский», он обязательно делает подводку с написанным лично текстом. Также он анонсирует культурные мероприятия, делает фотоотчеты о прошедших событиях.

Часто выкладывает посты министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова. Их содержание — фотографии с мероприятий, анонсы, посты пользователей с ее упоминанием.

Судя по комментариям, вопросов, касающихся сферы культуры, у жителей области нет. Под постами и Татьяны Курдовой, и Олега Ягова — в основном, слова благодарности.

Без труда в Facebook можно найти странички первого зампреда правительства Андрея Лузгина, министра промышленности Михаила Торгашина, министра экономики Сергея Капралова (нет аватарки). Странички они завели давно, в ленте у них периодически появляются записи — репосты с официальных сайтов, новости других пользователей с упоминанием их имен.

Также Михаил Торгашин уже давно ведет страничку в Instagram, под некоторыми постами в комментариях пользователи задают вопросы, министр не оставляет их без внимания. Например, пензенец поинтересовался, за чей счет будет осуществляться финансирование реставрационных работ танка Т-34, который стоял на улице Карла Маркса.

Многие чиновники, похоже, решили завести аккаунты в Instagram только после обращения губернатора — странички появились примерно в одно и то же время в начале лета. Некоторые стали вести их активно, например министр труда и соцзащиты Алексей Качан и министр финансов Любовь Финогеева, они делятся снимками не только рабочих моментов, но и личной жизни.

Другие новички, например первый зампред правительства Андрей Лузгин и министр физической культуры и спорта Григорий Кабельский, делают только первые шаги в покорении Instagram — они завели аккаунты, опубликовали по одному официальному фото и на этом пока все. Заместителю председателя правительства Дмитрию Семенову написали вопросы под единственным постом, но он так и не ответил на них в комментариях. Возможно, пользователи пишут и получают ответ от чиновников через сообщения в Директ.

Ряд членов кабмина вовсе не присутствует в социальных сетях. Так, мы не нашли аккаунты (Facebook, Instagram, Twitter) председателя правительства региона Николая Симонова, первого зампреда правительства Ларисы Рябихиной, министра строительства и дорожного хозяйства Александра Гришаева, министра здравоохранения Александра Никишина. У нескольких чиновников есть неактивные странички в Twitter: у зампреда Василия Трошина последняя запись там от 2013 года с поздравлением с Днем России, министр образования Александр Воронков опубликовал последний твит в 2014 -м, министр лесного хозяйства Александр Москвин — в 2017-м.

В пример многим чиновникам можно привести страничку в Twitter директора Пензенской картинной галереи имени Савицкого Кирилла Застрожного. Ежедневно он делает по несколько записей и репостов на различные темы, проводит опросы, узнавая мнение жителей. Пензенцы без труда получают от Кирилла Застрожного обратную связь, написав вопрос в комментариях. Это говорит о том, что общаться с жителями через соцсети могут не только чиновники, но и представители различных учреждений и ведомств. Ведь это позволяет значительно упростить связь.