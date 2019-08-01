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Пензенские аграрии получают самую высокую зарплату в ПФО

1 августа в 15:17 140 просмотров

Сотрудники пензенского агропромышленного комплекса получают самую высокую зарплату в Приволжском федеральном округе.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

За первое полугодие среднемесячная зарплата в отраслях сельского хозяйства составила 32 300 рублей. Рост показателя за отчетный период составил 15,3%.


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