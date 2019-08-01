«Какое безобразие». Пензенец раскритиковал ремонт дороги на «зебре»

Пензенец пожаловался мэру Виктору Кувайцеву на состояние пешеходного перехода на ул. Стасова около районной инспекции ФНС.

Житель города опубликовал пост с фотографиями в соцсети Facebook, отметив в нем главу администрации.

«Прошу вас обратить внимание на пешеходный переход около ИФНС Октябрьского района (Стасова, 14). Посмотрите, какое безобразие оставили после себя дорожники. Как людям из маломобильной группы переходить дорогу? Прошу вас обязать дорожников привести переход в надлежащее состояние», — написал он.

Так переход выглядел до ремонта:

Так он стал выглядеть после работ.

Информагентство обратилось в пресс-службу мэрии с просьбой дать оценку действиям дорожников. В настоящее время администрация готовит ответ.