Два пензенских села временно останутся без газа

Так, газа не будет в селах Русский Шелдаис и Цепаево.
В ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» пояснили, что ресурс не будет поступать в квартиры из-за проведения АО «Газпром газораспределение Пенза» внеплановых ремонтных работ.
В Спасском районе Пензенской области с 8 до 17 часов 15 августа отключат газ.
Так, газа не будет в селах Русский Шелдаис и Цепаево.
В ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» пояснили, что ресурс не будет поступать в квартиры из-за проведения АО «Газпром газораспределение Пенза» внеплановых ремонтных работ.
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