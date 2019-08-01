Два пензенских села временно останутся без газа

В Спасском районе Пензенской области с 8 до 17 часов 15 августа отключат газ.

Так, газа не будет в селах Русский Шелдаис и Цепаево.

В ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» пояснили, что ресурс не будет поступать в квартиры из-за проведения АО «Газпром газораспределение Пенза» внеплановых ремонтных работ.