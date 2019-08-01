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Два пензенских села временно останутся без газа

1 августа в 15:49 162 просмотра

В Спасском районе Пензенской области с 8 до 17 часов 15 августа отключат газ.

Так, газа не будет в селах Русский Шелдаис и Цепаево.

В ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» пояснили, что ресурс не будет поступать в квартиры из-за проведения АО «Газпром газораспределение Пенза» внеплановых ремонтных работ.

Фотография: скриншот https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9-580342/

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