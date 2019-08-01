Володин призвал ответственнее заниматься обустройством леса в регионах

Рабочая группа Госдумы проанализирует законодательство и правоприменительную практику, а также изучит нормативную базу в части противопожарной безопасности лесов, после чего внесет предложения по ее доработке.

Вместе с тем, депутаты запросят у профильных ведомств информацию о том, что было сделано ими после принятия Госдумой поправок в законодательство в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения. Об этом журналистам сообщил спикер парламента Вячеслав Володин. По его мнению, уже сегодня можно многое сделать для предотвращения распространения в регионах лесных пожаров.

«В прошлом году были приняты дополнительные нормы федерального законодательства, позволяющие расширять лесные просеки до 100 метров. Более широкая просека позволяет остановить распространение пожара. Но, как правило, лесорубы стараются получить участки под вырубку с более дорогими породами. Этот подход распространен повсеместно. Было бы правильно, чтобы структуры, которые занимаются выдачей разрешений на вырубку, учитывая фактор противопожарной безопасности, в приоритетном порядке предоставляли участки под вырубку для расширения просек», — отметил Вячеслав Володин.

Как сообщается на официальном сайте Госдумы, он призвал в обязательном порядке разбивать лес на просеки, чтобы его сохранить.

«Сегодня они если и есть в лесных массивах, но имеют ширину максимум шесть метров. Было бы правильно их расширить до уровня, который позволяет остановить как низовой, так и верховой пожар», — добавил председатель Госдумы.

Вячеслав Володин подчеркнул, что между получением сверхприбыли от вырубки лесов и сохранением наших лесных богатств надо выбирать второе.