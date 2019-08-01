Два пензенских села временно останутся без газа
Сквер, дороги, водоснабжение. Как изменится жизнь в Чемодановке
Кто уберет горы мусора на берегу Сурского водохранилища?
Отзыв на книгу Дэниела Киза «Прикосновение» (16+)
Наши новости
В Кузнецке два малыша пострадали в серьезном ДТП
Паровозик из четырех авто. Появилось фото ДТП на ул. Окружной
В Пензе автоледи за рулем машины «Яндекс.Такси» попала в ДТП
В Пензе автокран скинул легковушку в кювет — соцсети
На ул. Карпинского два пожилых водителя попали в ДТП
Двое — в больнице. В Чемодановке столкнулись две иномарки
В центре Пензы опрокинулась машина «Яндекс.Такси». ВИДЕО
В Чемодановке легковушка слетела в кювет — соцсети
В ГИБДД сообщили подробности ДТП на ул. Лермонтова
На ул. Лермонтова от столкновения машина вылетела на тротуар. ФОТО

В Сети сообщили о тройном ДТП в Дальнем Арбеково

1 августа в 16:13 274 просмотра
групп соцсети «ВКонтакте» появилась информация об аварии, которая произошла в Пензе недалеко от микрорайона Запрудный.

" data-title="В Сети сообщили о тройном ДТП в Дальнем Арбеково — Пенза-пресс, рунет за день">

В одной из групп соцсети «ВКонтакте» появилась информация об аварии, которая произошла в Пензе недалеко от микрорайона Запрудный.

Пост с фотографией был опубликован 1 августа в 14.35. Автор снимка уточнил, что легковушки встали в «паровозик» недалеко от онкодиспансера, перегородив средний ряд.

Официальной информации о произошедшем и наличии пострадавших нет.

Фотография: Скриншот - https://vk.com/sova_penza

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...