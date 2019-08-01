В Сети сообщили о тройном ДТП в Дальнем Арбеково

В одной из групп соцсети «ВКонтакте» появилась информация об аварии, которая произошла в Пензе недалеко от микрорайона Запрудный.

Пост с фотографией был опубликован 1 августа в 14.35. Автор снимка уточнил, что легковушки встали в «паровозик» недалеко от онкодиспансера, перегородив средний ряд.

Официальной информации о произошедшем и наличии пострадавших нет.