Пензу посетит делегация из Саратовской области

2 августа в Пензу приедет делегация из Саратовской области. Гости изучат региональный опыт инноваций в сфере производства строительных материалов, комплексной застройки и благоустройства.

В пресс-службе регионального ЗакСобра сообщили, что представители Саратовской области посетят новые жилые комплексы и примут участие в митинге и церемонии возложения цветов к монументу «Афганские ворота».

«В рамках визита мы познакомим наших соседей с эффективными наработками благоустройства территорий с участием граждан и перспективами комплексной застройки. Обсудим вопросы развития строительной отрасли, привлечения инвестиций, реализации национальных проектов и повышения качества жизни населения», — сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.