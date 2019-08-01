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Пензу посетит делегация из Саратовской области

1 августа в 16:47 216 просмотров
, комплексной застройки и благоустройства.

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2 августа в Пензу приедет делегация из Саратовской области. Гости изучат региональный опыт инноваций в сфере производства строительных материалов, комплексной застройки и благоустройства.

В пресс-службе регионального ЗакСобра сообщили, что представители Саратовской области посетят новые жилые комплексы и примут участие в митинге и церемонии возложения цветов к монументу «Афганские ворота».

«В рамках визита мы познакомим наших соседей с эффективными наработками благоустройства территорий с участием граждан и перспективами комплексной застройки. Обсудим вопросы развития строительной отрасли, привлечения инвестиций, реализации национальных проектов и повышения качества жизни населения», — сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.


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