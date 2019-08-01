Иван Белозерцев оценил итоги уборки зерна в Сердобском районе

1 августа в ходе рабочей поездки губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил сельскохозяйственное предприятие в Сердобском районе.

Уборочная площадь хозяйства составляет 4000 га зерновых культур. Предприятие выращивает зернобобовые, технические и кормовые виды растений. В производстве задействовано около 70 человек.

«Много молодежи работает, и предприятие дорожит своими сотрудниками, поскольку они — люди грамотные, подготовленные, способны управлять современной техникой», — отметил губернатор.

Средняя урожайность в 2019 году здесь составляет порядка 32 ц/га. Горох убран почти на 100%, ячмень — на 64%, озимые пшеницы — на 45%.

«Многие хозяйства в Пензенской области за последние три-четыре года заметно подтянулись. Работа, которую мы проводим: встречи, обучающие семинары, применение инновационных технологий и обмен опытом между аграриями — дает ожидаемые положительные результаты», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор проехал на комбайне и поговорил с комбайнерами об их условиях труда и уровне зарплат, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Раньше во время уборки зерна из-за пыли и сора не было видно пшеницы и ячменя. Сейчас поля чистые, урожай — достойный. В кабине комбайна комфортные условия, пыли нет, можно включить кондиционер, если жарко. Работает автоматика, управление очень удобное», — поделился впечатлениями Иван Белозерцев.

По данным министерства сельского хозяйства региона, на текущий момент в Пензенской области намолочено 609 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур составляет 24−25 ц/га.

В Пензенской области аграрии ведут работы по уборке технических культур. Данные сельхозкультуры убраны с площади 514 гектаров.