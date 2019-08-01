В Пензе определили порядок проверки целевого расходования средств на капремонт

Антикоррупционную экспертизу проходит постановление правительства Пензенской области, которое определяет порядок контроля за целевым расходованием средств, сформированным за счет взносов на капитальный ремонт.

В проекте документа отмечается, что контролировать расходы будет управление Госжилстройтехинспекции. Внимание ведомство направит как на спецсчета, открытые в кредитной организации, так и на деятельность регионального оператора.

Управление будет проверять размер авансового платежа исполнителям работ, который должен быть не более 30% от общей стоимости услуг, соответствие выполненных работ сметам и договорам, остатка — размерам взносов и так далее.

О всех нарушениях намерены сообщать в правоохранительные органы.

Напомним, при проведении капитального ремонта возникают спорные ситуации. В частности, на ул. Кирова при ремонте крыши многоэтажки подрядчик не уложился в сроки, в результате, как сообщают жители, квартиры пострадали из-за дождей.