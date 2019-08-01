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В Пензе определили порядок проверки целевого расходования средств на капремонт

1 августа в 17:12 196 просмотров
, которое определяет порядок контроля за целевым расходованием средств, сформированным за счет взносов на капитальный ремонт.

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Антикоррупционную экспертизу проходит постановление правительства Пензенской области, которое определяет порядок контроля за целевым расходованием средств, сформированным за счет взносов на капитальный ремонт.

В проекте документа отмечается, что контролировать расходы будет управление Госжилстройтехинспекции. Внимание ведомство направит как на спецсчета, открытые в кредитной организации, так и на деятельность регионального оператора.

Управление будет проверять размер авансового платежа исполнителям работ, который должен быть не более 30% от общей стоимости услуг, соответствие выполненных работ сметам и договорам, остатка — размерам взносов и так далее.

О всех нарушениях намерены сообщать в правоохранительные органы.

Напомним, при проведении капитального ремонта возникают спорные ситуации. В частности, на ул. Кирова при ремонте крыши многоэтажки подрядчик не уложился в сроки, в результате, как сообщают жители, квартиры пострадали из-за дождей.


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