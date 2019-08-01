После жалоб пензенцев в городе ремонтируют троллейбусы

В Пензе после обращения местных жителей проверили состояние общественного транспорта.

В пресс-службе мэрии сообщили, что в некоторых троллейбусах и автобусах были обнаружены недостатки.

После того, как ООО «Горэлектротранс» сделали замечания, в шести троллейбусах провели кузовной ремонт с полной покраской, в салонах четырех сделали капитальный ремонт напольного покрытия и сидений, на 10 троллейбусах разместили наружную рекламу.

«На постоянной основе ведется работа по частичной замене обивки сидений при наличии повреждений», — добавили в пресс-службе.

Специалисты ООО ТК «Дилижанс» меняют обшивку сидений на 13 автобусах большого класса марки МАЗ-103, которые работают на маршруте № 82с. Работы планируется завершить до 31 августа.