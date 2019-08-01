В Пензе ввели дресс-код для маршрутчиков

В Пензе маршрутчики будут одеваться по дресс-коду, как этого потребовал мэр Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, перевозчики приняли приказы, которые определяют форму одежды водителей и кондукторов. Первые летом должны быть за рулем в однотонной рубашке без рисунка светлых тонов и темных брюках. Зимой — в куртках темно-синего цвета с нанесенной на ней светоотражающей лентой и наименованием редприятия-перевозчика. Кондукторы должны работать в жилетке зеленого цвета со светоотражающей лентой.

«По информации перевозчиков, ежедневно диспетчеры перед выпуском на рейс проводят контроль за соблюдением водителями рекомендаций по ношению форменной одежды», — сообщается на сайте городской администрации.

1 августа сотрудники городского управления транспорта проверили соблюдение дресс-кода водителями. Установлено, что у части водителей автобусов форменная одежда отсутствует.

«В адрес предприятий-перевозчиков направлено письмо об усилении контроля за водительским составом по обязательному ношению спецодежды единого образца», — отмечают в мэрии.