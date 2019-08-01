Два пензенских села временно останутся без газа
Сквер, дороги, водоснабжение. Как изменится жизнь в Чемодановке
Кто уберет горы мусора на берегу Сурского водохранилища?
Отзыв на книгу Дэниела Киза «Прикосновение» (16+)
Наши новости
Пензенский Россельхознадзор ищет очаги паразитирующего сорняка
Врачи экстренно прооперировали беременную пензячку с пороком сердца
В Пензенской области на капремонт детсадов выделили 78 млн руб
После жалоб пензенцев в городе ремонтируют троллейбусы
В департаменте ЖКХ объяснили, почему на ул. Стасова плохой спуск к «зебре»
В Пензе определили порядок проверки целевого расходования средств на капремонт
Пензу посетит делегация из Саратовской области
Два пензенских села временно останутся без газа
«Какое безобразие». Пензенец раскритиковал ремонт дороги на «зебре»
Пензенские аграрии получают самую высокую зарплату в ПФО

В Пензе ввели дресс-код для маршрутчиков

1 августа в 18:10 616 просмотров
, как этого потребовал мэр Виктор Кувайцев.

" data-title="В Пензе ввели дресс-код для маршрутчиков — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе маршрутчики будут одеваться по дресс-коду, как этого потребовал мэр Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, перевозчики приняли приказы, которые определяют форму одежды водителей и кондукторов. Первые летом должны быть за рулем в однотонной рубашке без рисунка светлых тонов и темных брюках. Зимой — в куртках темно-синего цвета с нанесенной на ней светоотражающей лентой и наименованием редприятия-перевозчика. Кондукторы должны работать в жилетке зеленого цвета со светоотражающей лентой.

«По информации перевозчиков, ежедневно диспетчеры перед выпуском на рейс проводят контроль за соблюдением водителями рекомендаций по ношению форменной одежды», — сообщается на сайте городской администрации.

1 августа сотрудники городского управления транспорта проверили соблюдение дресс-кода водителями. Установлено, что у части водителей автобусов форменная одежда отсутствует.

«В адрес предприятий-перевозчиков направлено письмо об усилении контроля за водительским составом по обязательному ношению спецодежды единого образца», — отмечают в мэрии.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/po_porucheniyu_viktora_kuvaytseva_privodyatsya_v_poryadok_obshchestvennyy_transport_i_vneshniy_vid_v/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...