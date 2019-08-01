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В Пензенской области на капремонт детсадов выделили 78 млн руб (видео)

1 августа в 19:46 148 просмотров
, в учреждениях общего и дошкольного образования ведется капитальный ремонт. Если школы в регионе активно приводят в порядок уже на протяжении трех лет, то на детские сады в рамках областной программы средства выделены впервые. 78 миллионов рублей направят на ремонт зданий в 17 муниципалитетах.

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До начала нового учебного года остался ровно месяц. Тем временем, в учреждениях общего и дошкольного образования ведется капитальный ремонт. Если школы в регионе активно приводят в порядок уже на протяжении трех лет, то на детские сады в рамках областной программы средства выделены впервые. 78 миллионов рублей направят на ремонт зданий в 17 муниципалитетах.

В мичуринском детском саду развернулся грандиозный ремонт, необходимо все заменить, от кровли до канализации.

«Завершены основные демонтажные работы, перешли на штукатурку, электрику закончили, все идет по плану», — рассказал генеральный директор подрядной организации из Саратова Имамали Заманов.

Выложить стены керамической плиткой, а пол — керамогранитом в пищеблоке и прачечной, отремонтировать лестницы, заменить все двери и окна — это только часть работ, которые необходимо выполнить в здании детского сада, которое, к слову, за полвека капитально ни разу не ремонтировалось.

«Много проблемных мест, которые очень волновали нас и Роспотребнадзор, и теперь мы все это исправим. Малыши сейчас в отпусках с родителями. Некоторых, остро нуждающихся, помогли пристроить в другие детские сады», — сказала заведующая детским садом Светлана Лялина.

«Всегда хочется большего, чтобы все детские сады обновились. У нас их очень много, 11 юридических лиц и в них 20 объектов. В новых будет проведен косметический ремонт, но есть сады в отдаленных населенных пунктах, где требуются большие вложения», — сказал начальник отдела образования администрации Пензенского района Роман Греднев.

Принять участие в программе, которую реализуют в регионе по инициативе губернатора, смогли дошкольные учреждения в 17 муниципалитетах. В остальных уже готовят проектно-сметную документацию на 2020 год. В детском саду в Мичурино к ремонтным работам приступили в начале июля и, несмотря на объем, подрядчик уже готов начать отделку.

«Пока нет больших претензий, все обсуждается в рабочем порядке и со строительным контролем, и со специалистами администрации района, с архитектурой, потому что объект большой. Контракт — порядка девяти с половиной миллионов рублей. Думаю, сделаем в срок, что запланировали», — рассказал глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

Завершить капитальный ремонт на 885 квадратных метрах планируют в сентябре. Обновленное здание станет подарком, прежде всего, воспитанникам. В учреждении, единственном на весь поселок, занимается 136 ребят, сообщает телеканал «Экспресс».


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