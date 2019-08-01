Врачи экстренно прооперировали беременную пензячку с пороком сердца (видео)

В Пензе в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии провели уникальную операцию. На медицинском языке она называется симультанной. Во время вмешательства было выполнено сразу две хирургические манипуляции — кесарево сечение и операция на сердце.

«Звоню детям каждый вечер, рассказываю им небольшую сказку перед сном, общаюсь с мамой, сестрой», — рассказала пациентка Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Любовь Аникеева.

Сейчас она стала чаще улыбаться, а всего неделю назад была между жизнью и смертью. Жительница Бессоновки на позднем сроке беременности находилась под наблюдением специалистов перинатального центра. Однако серьезная патология, критический порок сердца, заставила врачей принять решение перевезти пациентку в кардиоцентр.

«Когда нам рассказали о пациентке, мы провели консилиум и приняли решение, что нужно выполнить кесарево сечение и одномоментную операцию на сердце, чтобы сохранить жизнь ее и ребенка», — сказал заведующий кардиохирургическим отделением № 2 Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Дмитрий Тунгусов.

Была назначена плановая операция. Однако мама ее не дождалась: ребенок решил родиться чуть раньше. Экстренно была собрана бригада акушеров-гинекологов и кардиохирургов, и в 4.50 Любовь Аникеева стала мамой в третий раз. Мальчика решили назвать Дмитрием, в честь проводившего операцию на сердце хирурга. Ее сделали сразу после родов. Хирургическое вмешательство прошло по обычному сценарию, с остановкой сердечной мышцы.

У Любови это уже третьи роды в стенах Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. Однако в 2012-м и 2014-м годах они проходили без сопутствующих операций на сердце. 2019-й стал особенным. Событие этого года семья Аникеевых будет вспоминать с особым чувством благодарности и уважения к врачам кардиоцентра, сообщает телеканал «Экспресс».